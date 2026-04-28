Rocchi non andrà all’interrogatorio (non fa una bella figura)

In una nota legale, l’avvocato del designatore arbitrale di Serie A e B Gianluca Rocchi, Antonio D’Avirro, ha comunicato che giovedì 30 aprile Rocchi non si presenterà all’interrogatorio dopo essersi autosospeso perché indagato per fronte sportiva dalla Procura di Milano. Il pm non avrà dunque l’obbligo di rivelare i nomi dei partecipanti alla famosa riunione di San Siro (quella per trovare arbitri graditi e sgraditi all’Inter) e quindi di coloro i quali sono accusati di frode sportiva con lui. Gervasoni invece si presenterà. Rocchi non fa una bella figura, significa che ha qualcosa da nascondere.

Rocchi non si presenterà in udienza

“Rocchi non si presenterà per rendere l’interrogatorio. Voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo“.

Stamani il Corriere della Sera, con Luigi Ferrarella, ha riportato:

Ancora più difficile da interpretare è l’altro filone, che invece resterebbe comunque di competenza milanese visto che come teatro avrebbe avuto lo stadio di San Siro il 2 aprile 2025. E cioè la «combine» di Rocchi — «combine» di Rocchi — «in concorso con altre persone», che quindi o non sono ancora indagate se identificate, o ancora non sono identificate con certezza — per designare in una gara di campionato con il Bologna un arbitro gradito all’Inter; e per designare nella semifinale di Coppa Italia un arbitro invece sgradito ai nerazzurri ma lì voluto proprio per ridurre le possibilità statistiche di averlo poi ancora in campo nelle successive partite più decisive per lo scudetto.