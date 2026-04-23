Il Napoli in 9 giorni si gioca la qualificazione in Champions contro Como e Bologna
Sabato 2 maggio alle ore 18 affronterà i lariani, mentre con i rossoblù se la dovrà vedere lunedì 11 maggio alle ore 20.45.
Sono stati resi noti i prossimi due appuntamenti del Napoli il campionato, ciò che dunque riguarda la 35esima e 36esima giornata. Gli azzurri affronteranno prima il Como in trasferta, poi il Bologna in casa, per due sfide che si apprestano ad essere cruciali per la qualificazione in Champions nella prossima stagione.
I prossimi appuntamenti del Napoli
Il Napoli affronterà i lariani sabato 2 maggio alle ore 18, mentre con i rossoblù se la dovrà vedere lunedì 11 maggio alle ore 20.45.
Gli azzurri vengono da una sconfitta contro la Lazio e precedentemente un pareggio contro il Parma. Domani sera ci sarà la sfida contro la Cremonese, altro match importante per consolidare la qualificazione in Champions.