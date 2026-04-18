Napoli-Lazio 0-1, vantaggio ospite con Cancellieri al sesto minuto (LIVE)

Al Maradona si ritrovano Napoli e Lazio per il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Ritorno nello stadio intitolato a Diego anche Maurizio Sarr, non alla prima sfida da ex ma comunque sempre un momento toccante per lui. Per la partita contro i biancocelesti del comandante, Conte conferma l’undici titolare delle ultime partite di campionato, tra cui anche Spinazzola e Politano sulle fasce di centrocampo. Unico cambio rispetto alle ultime è l’inserimento di Beukema per l’acciaccato Juan Jesus. Sarri risponde con il 4-3-3 classico per le sue squadre, attacco a tre composto da Cancellieri, Noslin e Zaccagni, con il sistema del falso nueve molto caro all’allenatore toscano. Gli azzurri sono a caccia di tre punti per blindare il posto Champions in vista del prossimo anno, con possibile ricostruzione per avere una campagna europea positiva rispetto a quella di quest anno.

23′ Ecco finalmente la prima imbucata di De Bruyne per Hojlund, Romagnoli chiude all’ultimo in angolo. Si svegliano i tre davanti dopo l’assopimento

20′ Cross al centro di Politano, McTominay non ci arriva per pochissimo al centro dell’area

16′ McTominay e De Bruyne fin troppo lenti, non riescono ad accendersi i due talenti sulla trequarti

12′ Azzurri che iniziano a imbastire una risposta dopo i primi minuti di nulla

9′ Napoli in difficoltà in questi primi dieci minuti, Lazio che costruisce con tranquillità

6′ Vantaggio della Lazio al sesto minuto. Taylor scappa sulla sinistra in area e mette al centro dove Cancellieri si fa trovare puntuale e buca centralmente Milinkovic

4′ Primi minuti di equlibrio tra le due squadre

1′ Inizia la partita al Maradona!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Lazio