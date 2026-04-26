Il Como riparte dal Ferraris: i lariani ne fanno 2 al Genoa e vanno -2 dalla Juve

Un gol per tempo: Douvikas e Diao. Stasera i bianconeri sono attesi dal Milan. La corsa Champions è più avvincente che mai e sabato 2 maggio c'è Como-Napoli

La corsa Champions si fa più emozionante che mai: il Como si è sbarazzato del Genoa e si è portato a 61 punti, momentaneamente a -2 dalla Juventus, che stasera affronterà il Milan a San Siro. Decisivi i gol di Douvikas e Diao.

Genoa-Como, il report del match

Nonostante la prima occasione sia per il Grifone, con un tiro di Vitinha che finisce a lato, al 10’ i lariani la sbloccano: Da Cunha la crossa alla perfezione e Douvikas la piazza di testa alle spalle del portiere di casa. Undicesimo gol per il greco. Da segnalare al 27’ un palo colpito da Nico Paz, sempre di testa. Si va a riposo sull’1-0, con Nico Paz che rimarrà negli spogliatoi per un giramento di testa dovuto a uno scontro di gioco con Marcandalli. Al suo posto entra Caqueret.

Nel secondo tempo il Genoa ci prova con Ekathor, ma Butez è attento ed è bravo anche a uscire con i tempi giusti su Frendrup. Poi ci pensa Diao (68’) a mettere in ghiaccio la partita, sfruttando di testa il passaggio di Caqueret. Finisce 0-2 per gli uomini di Fabregas.

Dunque, la squadra di Fabregas si riprende dalle recenti sbandate e si rimette in carreggiata per un posto in Champions. Il prossimo match, ricordiamo, sarà proprio contro il Napoli e si disputerà sabato 2 maggio alle 18:00. Il Como affronterà poi Verona, Parma e Cremonese: un calendario che, usando un eufemismo, è a dir poco in discesa. Chi andrà in Champions?