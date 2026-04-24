Il calcio senza bagarini secondo la Fifa: un biglietto per la finale Mondiale costa 2,3 milioni di dollari

Sul sito ufficiale di rivendita della Fifa sono comparsi quattro biglietti per la finale al2.299.998,85 dollari ciascuno. Ovviamente è scoppiato l'ennesimo putiferio

C’è una cosa che la Fifa fa meglio di chiunque altro al mondo. Non è organizzare tornei. È trovare modi sempre più creativi per trasformare il calcio in uno strumento di estrazione della ricchezza, e poi presentarlo come un servizio al tifoso. Sul sito ufficiale di rivendita della Fifa sono comparsi quattro biglietti per la finale della Coppa del Mondo al MetLife Stadium. Prezzo: 2.299.998,85 dollari ciascuno. Posti dietro una porta, tribuna inferiore. Probabilmente la peggiore visuale dell’intera arena, al prezzo di un appartamento di lusso a Milano. Ma tanto non è un nostro problema.

La Fifa, va detto, si è affrettata a precisare che non controlla i prezzi sul suo mercato secondario. Si limita a intascare una commissione del 15% dall’acquirente e un’altra del 15% dal venditore. Se uno di quei biglietti venisse venduto, la federazione guadagnerebbe 690.000 dollari da una singola transazione senza muovere un dito.

La Fifa dice che è meglio così

La giustificazione per l’assenza di un tetto ai prezzi è, in questo senso, un piccolo capolavoro retorico. La Fifa ha spiegato che imporre un limite incoraggerebbe i bagarini a spostarsi su piattaforme terze come StubHub. Meglio, quindi, ospitare la speculazione in casa propria. Regolarla no, ma almeno monetizzarla.

Alla Coppa del Mondo 2022, il prezzo di rivendita era limitato al valore nominale. La commissione massima era il 5%, o in alternativa mezzo dollaro. Oggi lo spettro è vertiginoso. I biglietti più economici per la finale – quattro posti nell’ultima fila della tribuna superiore, sempre dietro una porta – costano 10.923,85 dollari. Un posto ad accesso facilitato è listato a 207.000 dollari. Tre file più in là, un posto simile a 23.000. Altrove nel medesimo stadio, un secondo anello va a 138.000. Non c’è logica. Esiste solo il mercato, con tutta la sua indifferenza estetica.