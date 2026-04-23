Escort, saranno sentiti i calciatori che hanno pagato per il chiavage

Il giro milanese di escort su cui sta indagando la Procura di Milano. Dalla prossima settimana potrebbero essere sentite sia le ragazze sia i calciatori che hanno effettivamente usufruito dei servizi, quello che nelle intercettazioni viene definito “chiavage”. C’è una differenza tra i calciatori comparsi in chat, intercettazioni e quelli che hanno effettivamente pagato. Saranno sentiti solo questi ultimi. Sia i calciatori sia le ragazze non sono indagati.

Scrive Il Fatto quotidiano:

Da lunedì gli inquirenti stanno sentendo le ragazze, tutte tra i 18 e 21 anni. Lo scenario si farà più goloso più avanti quando, come annunciato dagli

stessi inquirenti, al quarto piano della Procura di Milano potrebbe andare in scena la sfilata dei calciatori, manco fosse una domenica di campionato. In realtà, per quel che si è compreso, le audizioni dovrebbero riguardare quei giocatori per i quali dall’analisi delle chat, delle intercettazioni e dei telefoni sequestrati emerge un diretto collegamento con la fruizione dei servizi offerti dall’organizzazione criminale, quello che in una intercettazione viene chiamato il “chiavage”.

I nomi dei calciatori sono 65 ma sono alcuni hanno effettivamenteTra questi, vi sono i quattro già citati.

Escort, l’avvocato di Calafiori: “lui estraneo alla vicenda”

Il Fatto scrive che sarebbe un calciatore del Verona “che avrebbe messo incinta una escort. Almeno questo spiega la ragazza intercettata”.

“Sempre dall’ordinanza si comprende che uno degli indagati, tra il 2024 e il 2025, ha avuto otto telefonate con un noto ex calciatore di Lazio e Inter”.

Da rimarcare la posizione di Calafiori comparso nell’elenco. Il suo avvocato ha scritto al Corriere della Sera:

Il nominativo di Riccardo Calafiori «non compare in nessun atto dell’indagine attualmente in corso sui Signori Buttini-ronchi e sulle di loro attività» e «l’unica circostanza obiettiva allo stato nota» è che «il Sig. Calafiori è estraneo ad essa in tutto e per tutto». Lo rendono noto i legali di Riccardo Calafiori, difensore della Nazionale e dell’Arsenal. Il suo cognome, insieme a quello di altri colleghi tutti non indagati, compare nell’elenco delle decine e decine di «parole chiave» che la Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, ha indicato nel decreto di perquisizione e sequestro nell’inchiesta sul presunto giro di sfruttamento della prostituzione. Parole chiave che serviranno per analizzare telefoni e dispositivi dei due presunti gestori delle attività illecite e dei loro collaboratori e per trovare riscontri alle ipotesi d’accusa.