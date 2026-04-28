Frattesi torna di moda a Napoli, potrebbe essere il sostituto di Anguissa

Ne ha parlato Fabrizio Romano: "Frattesi piace molto alla dirigenza del Napoli. Anguissa continua ad avere estimatori in Turchia e fuori dall'Europa". Il centrocampista italiano è fuori dai piani dell'Inter, quest'anno solo due presenze da titolare in Serie A finora.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Frank Zambo Anguissa, sempre più lontano da Napoli. Il contratto del camerunense scade nel 2027 e gli azzurri vorrebbero iniziare a svecchiare la rosa dalla prossima estate. Per questo motivo, torna di moda un vecchio pallino del Napoli, ovvero Davide Frattesi dell’Inter, già accostato lo scorso anno agli azzurri.

Anguissa andrà via dal Napoli? Spunta il nome del possibile sostituto

Romano ha spiegato:

“Frattesi è un possibile obiettivo in entrata, perché piace molto alla dirigenza del Napoli, ma c’è un calciatore che a centrocampo può salutare: Anguissa. Per una serie di motivi, non è stato lo stesso Anguissa di sempre. E vi posso aggiungere il fatto che comunque continui ad avere estimatori in Turchia, fuori dall’Europa ci sono diversi club che stanno sondando il terreno per arrivare a lui; come un anno fa, Anguissa valuterà bene il tipo di percorso da intraprendere anche da un punto di vista puramente di vita e di ultimo contratto da firmare. Quindi potrebbe lasciare Napoli e Frattesi è un nome possibilmente in entrata per il Napoli“.

Frattesi è fuori dai piani dell’Inter, potrebbe diventare un jolly per il Napoli

Sempre più marginale nella rosa nerazzurra, Davide Frattesi ha totalizzato quest’anno 31 presenze con l’Inter, ma in Serie A solamente due da titolare. Già lo scorso anno si parlava di un suo possibile addio ai nerazzurri, con Cristian Chivu che gli ha preferito quest’anno Piotr Zielinski.

Il centrocampista classe 1999 può giocare in diversi ruoli del centrocampo, da mezzala o trequartista alle spalle dell’attaccante, e potrebbe risultare una sorta di jolly per gli azzurri. In più, conosce bene la Serie A e ha anche esperienza internazionale avendo disputato la Champions e le partite con la Nazionale italiana. Starà ora all’Inter stabilire la cifra per cui lasciarlo partire (l’anno scorso erano circa 40 milioni) e vedere se il Napoli affonderà il colpo.