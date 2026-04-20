Conte chiuderà questa stagione col peggior record della sua carriera in Serie A

La Gazzetta dello Sport oggi mette in fila i numeri di Conte in questa stagione di Serie A e il quadro non è lusinghiero. È l’unico allenatore in Italia ad aver vinto lo scudetto su tre panchine diverse — Juventus, Inter, Napoli — e nessuno discute il suo curriculum. Tre scudetti di fila con la Juve, il record di 102 punti nel nostro campionato, lo scudetto dell’Inter dopo undici anni, la rinascita del Napoli. Ma questa stagione, scrive la Gazzetta, si chiuderà col minor numero di punti mai collezionato da una squadra allenata da Conte.

“Immaginando un Napoli vincente nelle prossime cinque partite – e viste le ultime uscite, sembra già complicato -, il tetto massimo di punti arriverebbe a 81: prima di quest’anno, in Serie A, Antonio non si era mai fermato sotto agli 82, che al primo anno di Inter servirono per piazzarsi alle spalle della Juve, mentre un anno fa addirittura bastarono per cucirsi lo scudetto sul petto. Stavolta, invece, gli eventuali 81 punti segnerebbero il primato negativo di Conte in A”.

Le sconfitte in campionato sono già sette, lo scorso anno il Napoli chiuse con quattro. La Champions resta un obbligo, il secondo posto dietro l’Inter deve diventare l’obiettivo per dare un senso al finale di stagione.

Il punto è che Conte non è mai stato un allenatore da secondo posto. Lo ha accettato una volta sola, al primo anno di Inter, e poi se ne è andato vincendo. A Napoli il secondo posto rischia di diventare il traguardo massimo di una stagione nata per lo scudetto. E con il rinnovo ancora da discutere, quei numeri pesano sul tavolo più di qualsiasi dichiarazione.”