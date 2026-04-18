Conte: “Questo modulo dipende dal fatto che non abbiamo un terzino”

Il modulo dipende dal fatto che non abbiamo un terzino; senza Di Lorenzo è difficile pensare a un sistema diverso. Questo modulo ci ha consentito di salvarci in emergenza, stiamo facendo bene. Mancano sei partite: perché dare altri concetti e cambiare situazioni? L’infortunio di Di Lorenzo è particolare perché non abbiamo nessuno. Anche lui è prossimo al rientro, vediamo Neres e Vergara quando li rivedremo.

Sul secondo posto

Il secondo posto è il primo dei perdenti ma porta la Champions League. Mancano sei partite, abbiamo 12 punti di distanza dall’Inter e non possiamo sbagliare. Avete visto a Parma cosa è successo. Poi dobbiamo fare attenzione anche dietro, perché se scivoli perdi tutto.