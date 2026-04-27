Condò: “L’inchiesta si sta sgonfiando, nessun dirigente Inter coinvolto”

A Sky Sport: "se sono implicati soltanto gli arbitri, e al momento è così, diventa una gravissima questione di faida arbitrale. Ma ci fermiamo qui. Anche per il commissariamento cambia"

Paolo Condò è intervenuto negli studi di Sky Sport a commentare le notizie del lunedì provenienti dalla Repubblica di Milano. E la notizia del giorno è che non ci sono indagati tra i dirigenti. Innanzitutto tra i dirigenti dell’Inter.

E Paolo Condò parte proprio da questo:

“Sembra che questo lunedì va nella direzione di un’inchiesta che si sta un po’ sgonfiando. Perché se sono implicati soltanto gli arbitri, e sappiamo che al momento le cose sono così, diventa una gravissima questione di faida arbitrale che la dice anche lunga sulla situazione in cui probabilmente bisognava intervenire in qualche modo prima. Però il fatto che sia stata almeno per il momento esclusa la presenza di tesserati dell’Inter fa sì che questa inchiesta, ripeto, a lunedì si sia sgonfiata rispetto a quello che sembrava sabato. Questa è la prima cosa da dire per quel che riguarda l’inchiesta in sé.

Poi Condò prosegue sulla questione commissariamento.

“Per quel che riguarda i suoi risvolti politici, anche qui sabato abbiamo avuto tutti la sensazione, sull’onda della notizia dell’inchiesta, che il commissario Figc stesse diventando qualcosa di inevitabile, lo stesso tweet del ministro Abodi era una spinta politica molto forte in quella direzione. E invece probabilmente il weekend ha portato consiglio e rileggendo meglio le norme, oggi è stato immediatamente ripristinato un capo del settore arbitrale (Tommasi) in grado di fare le designazioni delle ultime quattro giornate del torneo. È una situazione in cui Gravina doveva e poteva intervenire, come ha fatto. Il commissario resta sullo sfondo, però adesso non mi stupirei se da parte delle componenti calcistiche ci fosse una spinta verso l’unità”.