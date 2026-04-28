Con la telecronaca della Maratona da record, la Bbc ha avuto il suo “momento Petrecca”

Sebastian Sawe ha corso la Maratona di Londra in un tempo che Paula Radcliffe – detentrice del record mondiale femminile per vent’anni, donna che conosce la fatica ad un livello che oseremmo dire molecolare – ha definito un cambiamento letterale dei parametri dello sport. Peccato che la Bbc, emittente pubblica britannica con decenni di storia nella telecronaca sportiva, abbia impiegato le quasi due ore del nuovo record a capire che stava effettivamente accadendo qualcosa di straordinario. Il pubblico a casa non lo sapeva. Gli spettatori sulle strade, probabilmente, nemmeno. Insomma, secondo i commentatori (in particolare il Telegraph) la Bbc ha avuto il suo “momento Petrecca”. Ovvero un imbarazzante vuoto di competenza nel racconto di un evento storico. Anche se la copertura dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali dell’ex direttore di Raisport resta inarrivabile.

Non sapevano cosa stesse accadendo

A un’ora e 52 minuti di gara, il telecronista Steve Cram liquidava le statistiche con la cautela di chi teme di sbilanciarsi. Nel frattempo, le grafiche in sovrimpressione urlavano quello che lui non diceva: la coppia di testa era proiettata a sfondare il muro delle due ore. È il tipo di contraddizione che si vede raramente in tv, il commentatore e la grafica che raccontano due gare diverse, in tempo reale, sullo stesso schermo. A 1h58′, Cram ha avuto il suo momento di lucidità, come gli alcolisti: “Lo dico: il pubblico lo sa?”. “No, Steve. Non lo sapeva. E buona parte della colpa è tua”, scrive il Telegraph.

Il problema non è la competenza. Cram e Radcliffe sono figure di primissimo piano, con una conoscenza della disciplina che nessun giornalista generalista potrà mai avvicinare, sottolinea il quotidiano inglese. Il problema è strutturale, ed è lo stesso che affligge molta della televisione sportiva contemporanea: l’idea che un ex atleta eccellente sia automaticamente un eccellente narratore. Non funziona così. Saper correre una maratona sotto le due ore e diciassette non equivale a saper costruire la tensione drammatica nel momento in cui qualcuno la corre sotto le due ore. Sono mestieri diversi. La Bbc, secondo la critica, ormai li confonde sistematicamente.

Dov’era il loro Bragagna?

Perché – si chiede il Telegraph – Andrew Cotter (telecronista di primissimo livello, uomo dotato di un talento raro nel saper cogliere il peso specifico di un momento) non era lì? E’ il corrispettivo della polemica italiana, Cotter sarebbe un po’ il nostro Bragagna. Alla fine, a commento di un momento storico per lo sport Radcliffe ha detto “Che cosa si può dire?” e Cram “Non ho mai visto niente del genere”. Tutto qui.

Per il Telegraph c’è anche la questione più ampia di cosa la Bbc ritenga sia il suo compito nella copertura di un evento come questo. La Maratona di Londra è simultaneamente tre cose diverse: una gara d’élite di livello mondiale, un evento di massa con un milione di partecipanti, e un veicolo narrativo per storie di coraggio personale e raccolta fondi benefica. La Bbc si muove con sicurezza sul terzo piano, con una certa disinvoltura sul secondo, e con evidente imbarazzo sul primo. Le storie commoventi di chi corre in memoria di qualcuno sono parte autentica di ciò che rende la maratona diversa da qualsiasi altra disciplina atletica, ma trattarle come il contenuto principale di una copertura sportiva significa confondere l’anima popolare dell’evento con la sua eccellenza tecnica. Sono cose diverse.