Compagno Zdanov, bentornato: ancora rosichi

Compagno Zdanov, oh bello ciao, che emozione rileggerti sul tuo angolo sovietico di questo sito (sito e Mosca) a distanza di sei anni e più, e ancora rosichi su Sarri che il mare ha consumato, e sciorini il tuo umorismo siberiano sul sarrismo che è morto più del comunismo, oh compagno Zdanov, ancora questa menata fra risultatisti e giochisti, compagno Zdanov, i primi non esisterebbero senza i secondi, sarebbero soltanto solitari collezionisti di vittorie per almanacchi, corti musi e niente più, compagno Zdanov, tu stesso non saresti mai nato su questa piattaforma se non ci fosse stato Sarri, Sarri ti ha creato perché tu potessi opporre al suo calcio socialdemocratico il tuo calcio monolitico da prima internazionale del pallone.

Carratelli a Zdanov: “Senza Sarri non saresti mai esistito”

Ah compagno Zdanov, con questa eterna fissa di toglierti i Sarri dalle scarpe, adesso il Comandante vince in contropiede, adesso è la difesa il suo punto forte, compagno Zdanov, guarda oltre, potresti divertirti molto di più con chi Fabregas e Sfabregas non perde mai tempo, la vittoria è l’unica cosa che conta, ma vincere e vinceremo non ha portato bene.

“La Terra è rotonda, ma il calcio è piatto in questi tempi”

Compagno Zdanov, rileggerti è stato un piacere, la Terra è rotonda, ma il calcio è piatto in questi tempi, e ci vuole chi, a parte i fuochi fatui di Cinisello Balsamo, accenda il fuoco in questo pallone mediocre, perciò bentornato, compagno Zdanov, a presto incontrarci prima che Marx Gallo canti.