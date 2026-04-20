Havertz e l’Arsenal dei miracoli: non segnano mai, ma il Times ci spiega che hanno ragione loro

Mikel Arteta ha perso lo scontro diretto col City, ma secondo il Times ha ragione lui. Roba da matti. Mentre Guardiola scappa, alcuni giornali inglesi provano a convincerci che l’Arsenal ha finalmente trovato il modello giusto per il futuro. In pratica, Arteta ha deciso di fare il coraggioso quando ormai l’acqua gli arrivava alla gola, rispolverando Odegaard e Eze come se fossero la panacea di tutti i mali. Havertz punta centrale, poi, è un esperimento che sa di disperazione: gente che non stava in piedi, ma che per la stampa diventa fluidità tecnica. La verità è che se fossero rimasti a riposo sarebbe stato meglio, altro che top della forma. E non diamo la colpa solo agli infortuni: in campo non c’erano mica undici passanti presi alla stazione, ma fior di milioni.

Adesso si aggrappano alla differenza reti e alla speranza che il Burnley o il Crystal Palace siano già in vacanza. Il campionario dell’illusione è completo: Declan Rice che sussurra “non è finita”, il ricordo sbiadito del 1989 e la solita sfilata degli Expected Goals. Peccato che gli xG non alzino trofei e non paghino le bollette. Sotto porta l’Arsenal ha la cattiveria di un agnellino: Havertz sbaglia l’impossibile e Gyökeres sparisce regolarmente quando il pallone scotta, facendosi sovrastare pure dai nani del City.

Sognano Julián Álvarez mentre si godono i ricami di Odegaard, che però gioca un terzo delle partite. Se questo approccio “offensivo” e i falò motivazionali sono il modello per vincere la Premier dopo vent’anni di digiuno, allora vale tutto. Ma la sensazione è che, tra un ricamo e un xG a favore, la mazzata di aprile sia diventata ormai una confortevole abitudine.