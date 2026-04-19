L’Arsenal e l’arte del suicidio calcistico: ora può perdere la Premier

L’Arsenal ha perso 2-1 all’Etihad contro il Manchester City e la corsa alla Premier League è riaperta del tutto. Sei punti di vantaggio evaporati in due giornate — prima la sconfitta interna col Bournemouth, ora il ko a Manchester. Il City, con una partita da recuperare contro il Crystal Palace, è virtualmente in parità.

Povero Arsenal. E poveri tifosi dei Gunners. Siamo nei dintorni del suicidio calcistico: una specialità della casa. L’Arsenal sta rivivendo quello che possiamo definire l’incubo della marmotta, sempre uguale a sé stesso. Non a quello del giorno prima ma a quello dell’anno prima. I Gunners hanno perso 2-1 la sfida decisiva contro il Manchester City che adesso si è portato virtualmente in parità. Il City ha vinto 2-1 ed è a meno tre con una partita da recuperare (contro il Crystal Palace non la squadra del dopolavoro ferroviario) . La corsa alla Premier sembrava chiusa un mesetto fa. Ma ancora una volta Arteta e i suoi hanno sciupato un vantaggio che sembrava incolmabile. In appena due giornate si sono fatti rimontare sei punti. Prima la sconfitta interna col Bournemouth e oggi il ko per 2-1 all’Etihad.

È un incubo per l’Arsenal che è stato anche sfortunato, va detto. L’Arsenal costruisce un vantaggio che sembra incolmabile, si installa al comando con la sicurezza di chi ha già vinto, e poi si dissolve nel momento in cui bisogna chiudere la pratica. Haaland ha segnato il gol decisivo nella ripresa. È successo nella stagione 2022-23, è successo nella 2023-24, e sta succedendo di nuovo. Ha colpito due pali. Uno sull’1-1 e uno sul 2-1. Ora, saranno giorni terribili per Arteta e il mondo Arsenal. Arteta dovrà convivere con l’incubo di essere un perdente seriale, un perdente dissipatore. Non saranno giorni semplici.

Intanto Guardiola se la ride. Potrebbe riuscire a vincere una Premier incredibile, in cui il City non ha mai dato l’impressione di essere sul pezzo. Ovviamente una volta fiutato l’odore del sangue, uno come Pep e una squadra come I Citizens, non si lasciano sfuggire l’occasione.

Arteta dovrà convivere con il sospetto più doloroso per un allenatore: essere un dissipatore seriale. Uno che prepara tutto alla perfezione, costruisce squadre capaci di dominare per mesi e poi non riesce a portarle al traguardo. Il talento c’è, il gioco c’è, i numeri ci sono. Manca la cosa che non si allena e non si compra: la capacità di non distruggersi da soli quando il traguardo è in vista.