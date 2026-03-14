Il premio a Bastoni ovvero come trasformare una occasione di responsabilità e crescita in un esempio negativo

Visto che la campagna stampa contro i fischi a Bastoni, ha riscosso il successo che meritava: ovvero nessuno se l’è filata tranne i cosiddetti opinionisti che si parlano allo specchio e credono realmente di essere influenti. Ecco: visto il naturale fallimento della fase A, si è passati alla fase B: il premio conferito dalla Regione Lombardia a Bastoni perché “rappresenta oggi uno dei volti più autorevoli e riconoscibili del calcio lombardo, italiano ed europeo. Con la maglia dell’Inter e della Nazionale ha dimostrato negli anni qualità tecniche, personalità e senso di responsabilità che lo rendono un punto di riferimento dentro e fuori dal campo”

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Una premio che ha sollevato nuove critiche e che, come scrive Savelli su Libero rappresenta “un autentico capolavoro di inopportunità. Pensando di tutelarlo, lo rimettono al centro dei pensieri moralisti da strapazzo”. Savelli dunque difende Bastoni, ma non certo la scelta di premiarlo perché “se sbagli, fai una figuraccia in mondovisione e poi lo ammetti, l’ultima cosa che desideri è ricevere un premio per esserti scusato del tuo stesso errore. Chiedere scusa dopo una simulazione dovrebbe essere la normalità di uno sportivo maturo”.

Anche Damascelli sul Giornale la tocca piano. “Siamo in piena commedia, infatti si è venuto a sapere che il candidato a ricevere il premio Rosa Camuna della regione Lombardia, è Alessandro Bastoni «un esempio positivo di come si possa trasformare una occasione di responsabilità in crescita». Ripensandoci sarebbe più opportuno scrivere «come trasformare una occasione di responsabilità e crescita in un esempio negativo»”