L’Inter sente un clima di ostilità nei suoi confronti per il caso Bastoni, «Ce la vogliono far pagare…»

Momenti di grande tensione a San Siro negli ultimi minuti di Inter-Atalanta. Al minuto 83, Nikola Krstovic ha firmato il gol del pari per l’Atalanta: Dumfries ha protestato per un presunto fallo di Sulemana al limite dell’area ma onestamente si è vista una mano piuttosto leggera: Dumfries si è buttato come se fosse una gara di tuffi. L’arbitro Gianluca Manganiello ha lasciato proseguire l’azione. Krstovic ha approfittato della ribattuta e ha infilato la rete, portando il punteggio sull’1-1.

Il gol, inizialmente sotto esame dal Var, è stato confermato, scatenando le proteste dei giocatori e dello staff dell’Inter. Tra le reazioni più clamorose quella di Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, che si è rivolto all’arbitro manifestando il proprio dissenso per la decisione.

Nel post partita, dopo il pareggio il clima è diventato ancora più teso, come scrive la Gazzetta dello Sport: “Il clima diventa teso negli spogliatoi, dove scendono i dirigenti Marotta e Ausilio. Il presidente chiede e ottiene un garbato confronto con la squadra arbitrale. Da parte dell’Inter, già in occasione del derby, si respira un clima di ostilità che la società attribuisce al caso Bastoni, ieri infortunato e sostenuto dalla Curva Nord. «Ce la vogliono far pagare…» sussurra qualcuno”.

Inter in silenzio stampa

“Dopo i confronti prima con gli arbitri e poi tra i dirigenti “l’Inter ordina il silenzio stampa. Meglio evitare di alzare i conti, con il rischio di provocare danni senza ottenere niente di buono”

Alla fine “l‘Inter si sente confortata nelle rimostranze, soprattutto sulla vicenda del rigore: la giurisprudenza da var è piena di episodi molto simili”.