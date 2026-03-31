Moise Kean porta l’Italia in vantaggio, eguaglia Riva e Bettega
Italia avanti 1-0 in Bosnia. Erroraccio del portiere che serve Barella bravo ad appoggiarla a Kean. Per Moise in Nazionale un gol ogni due partite
Moise Kean porta l’Italia in vantaggio, eguaglia Riva e Bettega
Benedetta la costruzione dal basso, o quantomeno un passaggio sbagliato del portiere bosniaco che trasforma un’azione innocua nel vantaggio della Nazionale. Sbaglia l’appoggio, la regala a Barella che alza testa e serve rapidamente Moise Kean che di destro – di prima intenzione – la piazza nell’angolo alto alla sinistra del portiere Vasilj. È il quarto d’ora del primo tempo.
Per Moise Kean è la sesta partita della Nazionale in cui va in rete: prima di lui c’erano riusciti solo Baloncieri, Gigi Riva e Roberto Bettega. Per l’attaccante della Fiorentina è il gol numero 13 in 26 presenze. Ossia segna un gol ogni due partite. In questo momento, ha una media superiore a quella di Roberto Baggio. La partita, ovviamente, è ancora lunga.