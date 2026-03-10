Ricavi dai main sponsor: il Napoli è solo settimo, dietro persino a Roma, Sassuolo e Fiorentina. Msc versa 9 milioni a stagione
La classifica di Calcio e Finanza: Inter e Milan prime, grazie ai 30 milioni versati rispettivamente da Betsson e Emirates. La Roma, grazie al nuovo accordo con Eurobet, incassa 13-14 milioni a stagione
Calcio e Finanza ha stilato la classifica dai main sponsor delle principali squadre di Serie A: il Napoli figura in settima posizione.
Main Sponsor: la classifica dei ricavi
Riporta Calcio e Finanza:
- Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione
- Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)
- Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione
- Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione
- Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione
- Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione
- Napoli – Msc: 9 milioni di euro a stagione
- Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione
- Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione
- Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione