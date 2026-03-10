Home » Approfondimenti » Economia e marketing

Ricavi dai main sponsor: il Napoli è solo settimo, dietro persino a Roma, Sassuolo e Fiorentina. Msc versa 9 milioni a stagione

La classifica di Calcio e Finanza: Inter e Milan prime, grazie ai 30 milioni versati rispettivamente da Betsson e Emirates. La Roma, grazie al nuovo accordo con Eurobet, incassa 13-14 milioni a stagione

Calcio e Finanza ha stilato la classifica dai main sponsor delle principali squadre di Serie A: il Napoli figura in settima posizione.

Main Sponsor: la classifica dei ricavi

Riporta Calcio e Finanza:

  1. Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione
  2. Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)
  3. Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione
  4. Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione
  5. Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione
  6. Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione
  7. Napoli – Msc: 9 milioni di euro a stagione
  8. Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione
  9. Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione
  10. Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione
