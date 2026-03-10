Sirene inglesi per Eljif Elmas: il Manchester United è sulle tracce del macedone (Tmw)

Napoli, Lukaku e De Bruyne potrebbero rimanere anche l’anno prossimo (Sky)

Marchetti a Radio Marte: "Nella squadra ci sono diversi giocatori ultratrentenni: Jesus, Rrahmani, Spinazzola, Di Lorenzo, Lobotka, Politano, Anguissa e gli stessi Lukaku e De Bruyne. È probabile che la società faccia delle valutazioni"