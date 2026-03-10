Sirene inglesi per Eljif Elmas: il Manchester United è sulle tracce del macedone (Tmw)
"Ci sono anche altri club di Premier che possono approfittare del bassissimo costo d’uscita dal Lipsia da 16 milioni, diritto di riscatto fissato col Napoli per la prossima estate"
Ni Napoli 06/03/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Nicola Ianuale/Image Sport
nella foto: esultanza gol Eljif Elmas
Sarà stata l’estrema duttilità o l’innegabile qualità: sta di fatto che, secondo quanto riportato in esclusiva da Tmw, Eljif Elmas sarebbe nel mirino del Manchester United.
Elmas in Inghilterra? I dettagli
Riporta Tmw:
