Real Madrid sanzionato per cori razzisti dei tifosi nel match contro il Benfica (As)

Sarà chiusa una parte della tribuna sud del Bernabeu solo in caso in cui si dovesse ripetere lo spiacevole accaduto entro un anno. Inoltre, il club ha ricevuto una multa di 15mila euro.

La Uefa ha multato il Real Madrid per cori razzisti da parte di alcuni tifosi nel match contro il Benfica di Champions; per questo, ci sarà una chiusura parziale nella tribuna sud per una partita, ma non contro il City.

Infatti, come riportato da As:

La Uefa ha annunciato la sanzione di una partita di chiusura di un settore del Bernabeu e una multa al Real Madrid per “comportamento razzista dei suoi tifosi” nella partita contro il Benfica. La dichiarazione recita quanto segue: “Il Real Madrid riceve una multa di 15mila euro e la chiusura parziale dello stadio (cioè 500 posti della tribuna sud) sarà effettuata durante la prossima della Champions, per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi”. Tuttavia, in seguito chiarisce che non ci sarà la chiusura della tribuna contro il Manchester City, ma solo nel caso in cui si ripeterà questo tipo di comportamento in Champions: “La chiusura dello stadio è sospesa per un periodo di prova di un anno dalla data di questa decisione”.