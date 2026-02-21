Home » Approfondimenti » Giustizia, razzismo, cronaca

Prestianni, secondo lui per scagionarsi, ha confessato alla Uefa di aver rivolto insulti omofobi non razzisti a Vinicius

È Espn a dare la notizia. Rischia una squalifica di almeno dieci giornate, come da regolamento. L'argentino del Benfica era stato accusato di insulti razziali

il razzismo e l'Argentina vinicius

SL Benfica's Argentine forward #25 Gianluca Prestianni hides his mouth while arguing with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior who complained about alleged racists insults during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on February 17, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Gianluca Prestianni, accusato di razzismo nei confronti di Vinicius Jr, si è difeso con la Uefa affermando di aver offeso il brasiliano con un insulto omofobo.

Secondo quanto riportato da L’Equipe (che cita Espn):

Dopo quanto accaduto tra Vinicius e Gianluca Prestianni durante l’andata dei play-off di Champions League tra Benfica e Real Madrid, la Uefa ha aperto un’inchiesta sui presunti insulti razzisti dell’argentino nei confronti del giocatore del Real. Secondo le informazioni di Espn, l’attaccante del Benfica ha dichiarato di aver pronunciato insulti omofobi e non razzisti nei confronti di Vinicius. La partita era stata interrotta per otto minuti dall’arbitro francese François Letexier, e questo caso ha causato molte reazioni nel mondo del calcio. Qualunque cosa accada, se l’indagine determinerà che l’argentino ha rivolto insulti, razzisti o omofobi, rischia una pesante sanzione, secondo il regolamento Uefa “una squalifica di almeno dieci partite o qualsiasi altra sanzione appropriata”.

Leggi anche: Ascoltate, fate girare la voce: ho un amico nero, gay ed ebreo (il razzismo e l’Argentina, da Fernandez a Prestianni)

