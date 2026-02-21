Prestianni, secondo lui per scagionarsi, ha confessato alla Uefa di aver rivolto insulti omofobi non razzisti a Vinicius

Gianluca Prestianni, accusato di razzismo nei confronti di Vinicius Jr, si è difeso con la Uefa affermando di aver offeso il brasiliano con un insulto omofobo.

Secondo quanto riportato da L’Equipe (che cita Espn):

Dopo quanto accaduto tra Vinicius e Gianluca Prestianni durante l’andata dei play-off di Champions League tra Benfica e Real Madrid, la Uefa ha aperto un’inchiesta sui presunti insulti razzisti dell’argentino nei confronti del giocatore del Real. Secondo le informazioni di Espn, l’attaccante del Benfica ha dichiarato di aver pronunciato insulti omofobi e non razzisti nei confronti di Vinicius. La partita era stata interrotta per otto minuti dall’arbitro francese François Letexier, e questo caso ha causato molte reazioni nel mondo del calcio. Qualunque cosa accada, se l’indagine determinerà che l’argentino ha rivolto insulti, razzisti o omofobi, rischia una pesante sanzione, secondo il regolamento Uefa “una squalifica di almeno dieci partite o qualsiasi altra sanzione appropriata”.

Leggi anche: Ascoltate, fate girare la voce: ho un amico nero, gay ed ebreo (il razzismo e l’Argentina, da Fernandez a Prestianni)