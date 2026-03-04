Neymar torna a giocare col Brasile? L’infortunio di Rodrygo rimette tutto in discussione (Rmc Sport)

Rodrygo ha rimediato la rottura del legamento crociato, dunque non parteciperà ai prossimi Mondiali. E Neymar potrebbe approfittarne.

Rmc Sport scrive:

L’annuncio dell’infortunio di Rodrygo mescola le carte per la Nazionale brasiliana. E la prossima lista di convocati sarà svelata il 16 marzo. Neymar potrebbe approfittare della sua assenza per raggiungere l’obiettivo più grande del suo finale di carriera: partecipare alla Coppa del Mondo 2026. Il suo ritorno in Brasile nel 2025 con il Santos era parte di questa ricerca per riconquistare la Nazionale. Giocherà altre due partite per il Santos contro Mirassol e Corinthians prima dell’annuncio delle convocazioni. La competizione sarà dura per l’ex Barça. Matheus Cunha, Richarlison, João Pedro, Kaio Jorge, Igor Jesus e Vitor Roque sono già stati convocati da Ancelotti da quando è subentrato a giugno 2025. Anche Antony Betis è nei radar, così come Luiz Henrique (Zenit). Non dovremo dimenticare Endrick. La strada per gli Stati Uniti è ancora lunga e Neymar saprà se sarà ancora lontano tra poco meno di due settimane.