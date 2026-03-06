Neymar denunciato dalla sua cuoca: “Lavorava 16 ore al giorno trasportando pezzi di carne di 10 kg” (Record)

La donna afferma di aver avuto problemi alla colonna vertebrale e all'anca e vorrebbe che il calciatore gli paghi le spese mediche e gli straordinari, in totale 43mila euro.

Neymar è stato denunciato dalla sua cuoca della villa di Rio per i carichi di lavoro pesanti e le ore di impego non stabilite alla firma del contratto.

Come riportato dai portoghesi di Record:

Una cuoca che ha lavorato nella villa di Neymar a Rio de Janeiro tra luglio dello scorso anno e febbraio di quest’anno ha denunciato il giocatore e la società che l’ha assunta, sostenendo di aver subito lesioni fisiche lavorando 16 ore al giorno e cucinando per più di 150 persone al giorno. L’orario di lavoro era dalle 7:00 alle 17:00, ma la donna ha lavorato oltre l’orario concordato, spesso fino alle 23 o a mezzanotte. Era responsabile della colazione e della cena per Neymar, che spesso portava a casa i suoi amici. La donna afferma inoltre di aver avuto problemi alla colonna vertebrale e all’anca a causa del trasporto di pezzi di carne e utensili pesanti e chiede a Neymar di pagarle le spese mediche, gli straordinari e una pensione. In totale vorrebbe 43mila euro.

“Oltre all’eccessivo carico di lavoro, la denunciante ha sempre svolto attività che richiedevano uno sforzo fisico intenso fin dall’inizio del contratto, trasportando costantemente pezzi di carne con un peso medio di 10 chilogrammi, effettuando il controllo dei frigoriferi, nonché il carico e lo scarico degli acquisti al supermercato, con un gran numero di buste pesanti, rimanendo in piedi per lunghi periodi durante la giornata lavorativa”, affermano gli avvocati della cuoca. Il suo stipendio base è di 654 euro al mese, ma per gli straordinari riceve circa 1200 euro al mese. Gli avvocati sostengono che è stata assunta per lavorare solo durante la settimana, ma che avrebbe svolto compiti nei fine settimana, specialmente la domenica.