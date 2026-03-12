Napoli-Lecce, Conte per la storia: con una vittoria arriverebbe a 600 punti in Serie A (Corsport)

"Il salentino ha collezionato 597 punti in 269 partite, attraverso 179 vittorie e 60 pareggi, con la media di 2,22 a partita: la più alta nella storia della Serie A. Con il Napoli ha conquistato 138 punti"

Napoli-Lecce è sempre una partita speciale per Antonio Conte e sabato potrebbe esserlo ancora di più. Ne parla il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Conte vede i 600 punti: i dettagli

Si legge sul Corsport:

Antonio Conte ha conquistato il primo punto da allenatore in Serie A il 23 settembre 2009 alla guida dell’Atalanta, alla quinta giornata, subentrando all’esonerato Gregucci: 0-0 all’esordio assoluto, un pareggio senza gol al vecchio stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo contro il Catania di Atzori.

Da quel giorno sono trascorsi quasi diciassette anni e sabato, in occasione della partita che il Napoli giocherà alle 18 al Maradona con il Lecce, cioè la squadra della sua città e la prima della sua vita da calciatore professionista, potrebbe arrivare a quota 600 punti nel massimo campionato italiano. Al momento, dopo la vittoria conquistata nella giornata precedente con il Torino, è arrivato a 597. Collezionati in 269 partite, attraverso 179 vittorie e 60 pareggi, con la media di 2,22 a partita. La più alta nella storia della Serie A, tra tecnici con almeno 70 panchine: alle sue spalle Allegri con 2,01 in 319 partite, Simone Inzaghi con 1,98 in 209 e Capello con 1,97 in 252.

La classifica

Tornando ai freddi numeri, Conte ha allenato quattro squadre in Serie A: l’Atalanta nel 2009-2010 per 14 partite, conquistando 13 punti prima di interrompere l’avventura dopo una sconfitta in casa contro il Napoli di Mazzarri; la Juventus dal 2011 al 2014, con 273 punti, tre scudetti e due Supercoppe italiane; l’Inter dal 2019 al 2021, con 173 punti e lo scudetto 2021; e il Napoli, da agosto 2024 ai giorni nostri, con 138 punti, lo scudetto e la Supercoppa 2025. Ha anche il record di punti in una sola stagione in Serie A: 102, con la Juve nel 2013-2014.