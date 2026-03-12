Lobotka potrebbe rinnovare e poi lasciare il Napoli

“C’è un dato che racconta bene questa stagione: Conte ha potuto dare poche volte continuità ad un’idea di formazione, dovendo spesso variare anche l’assetto tattico”, scrive il Corriere del Mezzogiorno in vista della sfida di sabato pomeriggio.

Ma nonostante le difficoltà il Napoli in questa stagione ha confermato la sua forza mantenendo stretto fino ad ora il terzo posto. Ora però bisogna arrivare a fine stagione e cominciare anche a pensare al futuro e per farlo ci sono i rinnovi da mettere in calendario.

“Contratti in scadenza anche per Anguissa e Lobotka, i due pilastri degli scudetti del 2023 e del 2025. Lo slovacco potrebbe voler cambiare aria dopo tanti anni in azzurro. Su di lui tante voci di mercato, anche quella sulla Juventus. Potrebbe rinnovare e poi monetizzare”