In caso di addio di Conte, il Napoli si fionderà su Italiano: De Laurentiis è un suo estimatore (Schira dà la ferale notizia)
Su Tuttosport: "Occhio pure al Milan: se Allegri dovesse farsi attrarre dalle sirene madrilene, i rossoneri potrebbero virare sull'attuale tecnico del Bologna"
Che alla fine le strade di Napoli e Vincenzo Italiano siano davvero destinate a incrociarsi? Il punto di Nicolò Schira su Tuttosport.
Napoli e Milan su Italiano?
Scrive Schira su Tuttosport:
Il finale di stagione sarà importante a trecentosessanta gradi per Italiano, il cui nome appare destinato a infiammare il possibile valzer degli allenatori. Non è un mistero, infatti, che De Laurentiis sia un suo grande estimatore e potrebbe tornare alla carica in estate, nel caso in cui il Napoli e Conte decidessero di non proseguire insieme.
Occhio pure al Milan: il Ceo Furlani lo stima molto e l’anno scorso aveva accarezzato l’idea di affidargli la rifondazione rossonera prima dell’ingaggio di Allegri. Se quest’ultimo dovesse farsi allettare dalle sirene madrilene, a quel punto il Diavolo potrebbe virare sul tecnico di Ribera. Con Italiano pronto ad alzare nuovamente l’asticella dopo l’incredibile parabola che l’ha visto nel giro di due lustri volare dall’Arzignano (dove vinse i playoff di Serie D) al trionfo in Coppa Italia lo scorso 14 maggio.