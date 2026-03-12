Home » Il Campo » Dichiarazioni

Moggi: “Per me Conte rimarrà a Napoli anche l’anno prossimo”

A Tmw: "Quest'anno ha avuto tanti calciatori infortunati: da De Bruyne ad Anguissa, passando per Lukaku. Quando hai questi assenti devi fare di necessità virtù."

Db Riyadh 22/12/2025 - finale Supercoppa Italiana / Napoli-Bologna

Intervistato da Tmw, Luciano Moggi ha parlato anche del futuro di Antonio Conte. L’ex dirigente di Napoli e Juventus lo vede ancora legato alla panchina partenopea. I dettagli.

Le parole di Moggi su Conte

Dove vede Antonio l’anno prossimo?

“A Napoli.”

Sicuro?

“Si. Quest’anno ha avuto tanti calciatori infortunati: da De Bruyne ad Anguissa passando per Lukaku. Quando hai questi assenti devi fare di necessità virtù.”

Sulla Fiorentina

“Si salverà, e ci sarebbe riuscita anche senza comprare calciatori a gennaio. Andranno giù Pisa e Verona. L’altra? Potrebbe essere la Cremonese.”

