McTominay, se arriverà il rinnovo, sarà una scelta a vita per il calciatore (Sky)

Scott McTominay e il Napolistanno discutendo del suo rinnovo. Lo scozzese a Napoli sta bene e ha dato mandato ai suoi agenti di cominciare a discutere con la società per il prolungamento. Il Napoli vorrebbe legarsi a vita a Scott, con un nuovo contratto fino al 2030. Magari con una opzione per un’altra stagione, sicuramente con una clausola rescissoria che possa essere una specie di polizza assicurativa per la società.

Secondo Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, che a Radio Marte ha fatto il punto della situazione sul tema rinnovi in casa Napoli, McTominay potrebbe restare a vita al Napoli, in caso di rinnovo di contratto.

Il futuro di McTominay

“Il Napoli vuole chiudere per i rinnovi dei suoi big, ovviamente bisogna lavorarci. McTominay importantissimo, se ne è iniziato a parlare prima dell’inizio del 2026, poi c’è stata un’interruzione dovuta al mercato invernale ma i colloqui sono ripresi. Se arriverà il rinnovo, sarà una scelta a vita per il calciatore che chiuderebbe la sua carriera a Napoli”.