Per sempre McTominay: contratto fino al 2030, 5 milioni netti e clausola rescissoria (Gazzetta)

McTominay leader e anche sempre più bandiera del Napoli. Il rinnovo è un’opzione concreta. Ne stanno discutendo, lo scozzese è un punto fermo del Napoli.

Il contratto di Scott scade nel 2028 e dopo due anni da dominatore, i grandi club d’Europa sono tutti lì a farci più di un pensiero. McTominay, però, a Napoli sta bene e ha dato mandato ai suoi agenti di cominciare a discutere con la società per il prolungamento di contratto, con un incontro possibile già nella prossima sosta per le nazionali. Il Napoli vorrebbe legarsi a vita a Scott, con un nuovo contratto fino al 2030. Magari con una opzione per un’altra stagione, sicuramente con una clausola rescissoria che possa essere una specie di polizza assicurativa per la società. McTominay non va convinto economicamente, anche se pure l’ingaggio ovviamente dovrebbe essere portato all’altezza dei top della squadra, arrivando intorno ai 5milioni, come Hojlund. Scott vuole semplicemente competere per restare al top, in Italia e in Europa. Lo scudetto dello scorso anno gli ha dato quelle emozioni che gli erano mancate a Manchester. E quando scopri la bellezza della vittoria, non vuoi più rinunciarci.