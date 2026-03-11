McTominay è il calciatore del Napoli che vale di più (54 milioni), il Napoli ha la quinta rosa d’Italia come valore
Classifica del Cies Football Observatory: gli azzurri 29esimi, dietro Inter, Juventus, Milan e Atalanta. Il Chelsea è primo davanti al City e al Real Madrid
Il 537° Cies Football Observatory Weekly Post ha svelato le 100 squadre con il più alto valore di trasferimento aggregato dei giocatori sotto contratto. Secondo il modello statistico dell’Osservatorio, il Chelsea guida la classifica con un totale di 1,732 miliardi di euro distribuiti su 54 giocatori, davanti al Manchester City (1,608 miliardi, 47 giocatori) e al Real Madrid (1,541 miliardi, 36 giocatori).
Non solo cifre da capogiro, ma anche distribuzioni equilibrate: il giocatore più prezioso del Chelsea, il brasiliano Estevão (123 milioni di euro), rappresenta solo il 7,1% del valore totale del club. A confronto, al Barcellona, Lamine Yamal pesa per il 25,3% sul totale di 1,389 miliardi di euro.
Il Napoli, con Scott McTominay come giocatore più prezioso (54 milioni di euro), si posiziona al 29° posto nella classifica mondiale del valore aggregato dei calciatori. E ha la quinta rosa d’Italia.
Le prime 10 posizioni mondiali
Chelsea – 1,732 M€, Estevão 123 M€
Manchester City – 1,608 M€, Haaland 237 M€
Real Madrid – 1,541 M€, Mbappé 192,4 M€
Barcellona – 1,389 M€, Lamine Yamal 351,6 M€
Arsenal – 1,346 M€, Bukayo Saka 114,4 M€
Paris Saint-Germain – 1,046 M€, Désire Doué 130,8 M€
Liverpool – 1,000 M€, Florian Wirtz 130,4 M€
Bayern Monaco – 897 M€, Michael Olise 141,5 M€
Tottenham – 829 M€, Xavi Simons 85,4 M€
Manchester United – 820 M€, Benjamin Šeško 87,3 M€
La situazione dei club italiani
Per quanto riguarda i club italiani, la classifica mostra valori importanti ma più contenuti rispetto ai top inglesi e spagnoli:
Inter: 820 M€, Lautaro Martínez 101,8 M€
Juventus: 778 M€, Kenan Yildiz 132,7 M€
Milan: 652 M€, Strahinja Pavlović 54,2 M€
Atalanta: 522 M€, Charles De Ketelaere 44 M€
Napoli: 513 M€, Scott McTominay 54 M€