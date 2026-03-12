Mancini non può tornare in Qatar e sui social i tifosi lo richiedono sulla panchina di Sampdoria o Inter
La pista Samp si potrebbe aprire, come scritto dal Secolo XIX. L'Al-Sadd, intanto, ha fatto sapere che il tecnico è ancora bloccato in Italia, dove era rientrato per motivi familiari.
Attraverso un comunicato, l’Al-Sadd ha annunciato che il tecnico Roberto Mancini non può tornare in Qatar. L’ex ct era rientrato la scorsa settimana in Italia per motivi familiari, ma, per il conflitto in Medio-Oriente e il conseguente blocco del traffico aereo, non riesce a rientrare a Doha.
Il club ha dunque dichiarato che Mancini è impossibilitato a tornare ad allenare.
Sono impazziti i commenti sui social dei tifosi italiani che lo rivorrebbero alla Sampdoria o all’Inter, se non dovesse riuscire a tornare in Qatar.
Nei giorni scorsi, anche il Secolo XIX aveva ipotizzato un ritorno alla Samp:
Se la Fifa concedesse ai tesserati delle squadre del Qatar di sospendere temporaneamente i contratti per andare ad allenare (o giocare) altrove, si aprirebbe la pista.