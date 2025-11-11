Mancini va in Qatar all’Al Sadd, dove troverà l’ex Liverpool Firmino

Firmerà un contratto fino a maggio 2026. Il club è ancora in lotta per le fasi finali della Champions asiatica e in campionato sono a -8 punti dal primato.

Roberto Mancini tornerà ad allenare dopo l’esperienza con la Nazionale dell’Arabia Saudita. Siederà sulla panchina dell’Al Sadd, club qatariota. Firmerà un contratto fino a maggio 2026.

Mancini firmerà fino a maggio con l’Al Sadd

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano:

Roberto Mancini volerà domani a Doha per firmare come nuovo allenatore dell’Al Sadd, accordo raggiunto.

🚨🇶🇦 Roberto Mancini will fly to Doha tomorrow to sign in as new Al Sadd head coach, agreement sealed! Here we go. 🔜🇮🇹 pic.twitter.com/SnceqxX9hG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025

Dopo 4 giornate di Champions, l’Al Sadd è fuori dalle prime otto del Girone Ovest, dunque non potrebbe qualificarsi alle fasi finali. In campionato, il club è sesto con 9 partite giocate, a -8 punti dal primato.

Mancini troverà nella sua rosa l’ex Liverpool Firmino, il terzino algerino ex Nizza Atal e Mohamed Camara, centrocampista francese classe 2000 con esperienza al Monaco e RB Salisburgo.

L’agenzia Ansa riporta le parole dell’allenatore:

«Ci sono state delle incomprensioni, perché era un momento un po’ così, neanche un brutto momento a livello di risultati. Stavamo cambiando un po’ la squadra, inserendo un sacco di giovani, eravamo andati per due anni consecutivi alla fase finale della National League. Sarebbe stato meglio chiarirle, forse da parte mia in primis, chiarire proprio le situazioni. Forse non c’è stato questo e poi dopo si fanno delle scelte che poi risultano anche sbagliate».

Mancini ha poi ammesso di aver sperato di essere richiamato sulla panchina azzurra dopo Spalletti: «Sinceramente sì, però sapevo che sarebbe stato quasi impossibile».