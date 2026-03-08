Lukaku e De Bruyne hanno giocato per la prima volta insieme (esclusa la Nazionale) proprio contro il Torino

“Napoli-Torino, partita di campionato apparentemente non destinata a lasciare tracce indelebili, ha regalato un momento di per sé storico : dopo 82 partite condivise in campo con la nazionale belga, compresi tre Mondiali e tre Europei dal 2014, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno giocato per la prima volta insieme, nella stessa squadra di club , una partita ufficiale dei cinque campionati top d’Europa. E sono 83 dal 2010: una vita. Conte ha unito ciò che Mourinho 13 anni fa non era riuscito a mixare per ragioni superiori di mercato ai tempi della brevissima parentesi nel Chelsea”.

Lukaku e De Bruyne insieme finalmente

Racconta il quotidiano italiano:

“Correvano l’anno 2013 e la stagione 2013-2014 e Rom e Kev, all’epoca grandi talenti di 20 e 22 anni e già compagni nel Belgio, si ritrovarono in Blues per un’estate con Mou. A Londra condividevano anche la casa, come ha raccontato De Bruyne, ma il tempo di collezionare un solo minuto fianco a fianco si esaurì presto: una speranza durata appena quattro giornate di Premier dal 18 agosto, ma quando uno entrava in campo, l’altro usciva o restava in panchina. Poi, il 2 settembre, Romelu fu ceduto all’Everton.

Anche a Napoli, anni dopo, il destino ha provato a rimandare ancora e ancora il loro appuntamento, considerando che Lukaku si è infortunato gravemente alla coscia sinistra il 14 agosto 2025 e Kevin alla coscia destra il successivo 25 ottobre: entrambi tirando, uno in amichevole e l’altro contro l’Inter in campionato. E così, dopo le passerelle estive a Castel di Sangro, sono arrivati il 6 marzo 2026 e Napoli-Torino: un giorno e una partita indimenticabili per i totem del calcio belga. Due campioni, due amici, due pezzi di storia del calcio moderno”.