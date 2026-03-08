Lukaku e De Bruyne hanno giocato per la prima volta insieme (esclusa la Nazionale) proprio contro il Torino
CorSport. Furono compagni anche al Chelsea di Mourinho, ma Lukaku fu ceduto subito. Il destino sorride: entrambi hanno superato gravi infortuni alle cosce prima di ritrovarsi.
Napoli-Torino resterà impressa: Lukaku e De Bruyne hanno giocato insieme per la prima volta in club, un traguardo atteso oltre dieci anni.
Scrive il Corriere dello Sport:
“Napoli-Torino, partita di campionato apparentemente non destinata a lasciare tracce indelebili, ha regalato un momento di per sé storico: dopo 82 partite condivise in campo con la nazionale belga, compresi tre Mondiali e tre Europei dal 2014, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno giocato per la prima volta insieme, nella stessa squadra di club, una partita ufficiale dei cinque campionati top d’Europa. E sono 83 dal 2010: una vita. Conte ha unito ciò che Mourinho 13 anni fa non era riuscito a mixare per ragioni superiori di mercato ai tempi della brevissima parentesi nel Chelsea”.
Lukaku e De Bruyne insieme finalmente
Racconta il quotidiano italiano:
“Correvano l’anno 2013 e la stagione 2013-2014 e Rom e Kev, all’epoca grandi talenti di 20 e 22 anni e già compagni nel Belgio, si ritrovarono in Blues per un’estate con Mou. A Londra condividevano anche la casa, come ha raccontato De Bruyne, ma il tempo di collezionare un solo minuto fianco a fianco si esaurì presto: una speranza durata appena quattro giornate di Premier dal 18 agosto, ma quando uno entrava in campo, l’altro usciva o restava in panchina. Poi, il 2 settembre, Romelu fu ceduto all’Everton.
Anche a Napoli, anni dopo, il destino ha provato a rimandare ancora e ancora il loro appuntamento, considerando che Lukaku si è infortunato gravemente alla coscia sinistra il 14 agosto 2025 e Kevin alla coscia destra il successivo 25 ottobre: entrambi tirando, uno in amichevole e l’altro contro l’Inter in campionato. E così, dopo le passerelle estive a Castel di Sangro, sono arrivati il 6 marzo 2026 e Napoli-Torino: un giorno e una partita indimenticabili per i totem del calcio belga. Due campioni, due amici, due pezzi di storia del calcio moderno”.