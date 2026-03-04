Il Napoli con Conte va in rosso per la seconda volta: monte ingaggi a 160 milioni (De Bruyne e Lukaku i più pesanti)

Nell’estate 2024 è stato avviato un nuovo ciclo con l’avvento di Antonio Conte in panchina. Il conto economico è tornato in rosso: 21 milioni l’anno scorso.

E la proiezione al 30 giugno 2026 va verso i 30 milioni.

La Gazzetta ricorda che il Napoli non ha alcuna problema a ripianare avendo una liquidità di 174 milioni.

Ma il Napoli deve stare attento al rapporto coti-ricavi che gli è costato al club dover fare mercato a saldo zero a gennaio.

Il punto è il monte ingaggi che con Conte è schizzato a 160 milioni

Il Napoli è terzo nella classifica del monte-ingaggi, alle spalle di Inter (215 milioni) e Juve (200) e davanti a Milan (150) e Roma (140).

E i ricavi dell’area business (Tommaso Bianchini) nonostante importanti novità non crescono allo stesso livello.

Però, aggiunge la Gazzetta, questo non vuol dire che il Napoli non potrà fare mercato. Bisognerà fare attenzione al monte ingaggi.

Sarà essenziale, però, non continuare a incrementare la spesa annua per stipendi e ammortamenti come nei primi due anni di Conte, anzi semmai ridurla. Solo i due giocatori dagli ingaggi più elevati, Lukaku e De Bruyne (compreso il bonus alla firma elargito in due annualità), pesano a bilancio 26 milioni.