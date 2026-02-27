Mondiale 2026, la Rai trasmetterà 35 match in chiaro: sicuro quello inaugurale, le semifinali e la finale

La Gazzetta. "Ovviamente ci sarebbero anche le eventuali partite della Nazionale. Adesso gli occhi sono puntati su Dazn che è vicino all'ufficializzazione dell'acquisto di tutte le centoquattro partite"

Sarà un Mondiale letteralmente in chiaro: la Rai ha annunciato che trasmetterà 35 match della competizione. Dazn? Vuole addirittura tutte e 104 le partite. Ne parla Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta.

Mondiale 2026, l’annuncio della Rai

La Rai trasmetterà in esclusiva in chiaro 35 match, tra i quali quello inaugurale, le semifinali e la finale, oltre a tutte le eventuali partite della Nazionale di Gattuso.

Dopo che Mediaset per i prossimi 3-5 anni si è aggiudicata i diritti in chiaro per trasmettere in chiaro otto tra i migliori incontri delle Atp Finals di tennis, la tv di Stato si è tenuta il Mondiale evitando il doppio “scippo” e ora spera in un successo di share come in occasione dei Giochi di Milano-Cortina.

Su Dazn

E poi c’è la piattaforma di live streaming che già trasmette tutta la Serie A: adesso gli occhi sono puntati su Dazn che è vicino all’ufficializzazione dell’acquisto di tutte le centoquattro partite. La trattativa è alle battute finali e per la prima volta, nella sua storia italiana, l’Ott (sta per Over-The-Top: è un termine usato per indicare le piattaforme che trasmettono contenuti via Internet, senza passare dai canali televisivi tradizionali, ndr) potrebbe essere il solo a trasmettere in live streaming tutto il Mondiale.

Il prossimo sarà un Mondiale da record anche per il contributo che sarà distribuito dalla Fifa: 727 milioni di dollari, ovvero 616 milioni di euro. Si tratta di una parte di soldi che arriveranno da diritti tv, sponsor e merchandising. La quota maggiore, 555 milioni di euro, sarà distribuita come montepremi alle 48 partecipanti. Alla vincitrice 42,3 milioni.