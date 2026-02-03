Neanche la Bbc ha i soldi per coprire i Mondiali americani, li seguirà da Manchester per risparmiare

Il Times: sarà così almeno fino ai quarti di finale. Poi l'eventualità di prendere uno studio a New York dipenderà dai risultati di Inghilterra e Scozia

La Bbc, la gloriosa tv pubblica inglese, non andrà ai Mondiali. Ovvero: li seguirà dalla sua sede centrale a Salford, nella Greater Manchester, almeno fino ai quarti di finale. Poi – scrive il Times – l’eventualità di prendere uno studio a New York dipenderà dai risultati di Inghilterra e Scozia. Sarà Itv a coprire i Mondiali per la Gran Bretagna dal posto, da uno studio a New York, con il Ponte di Brooklyn e l’isola di Manhattan sullo sfondo. E’ una cartolina del presente massmediatico: nemmeno più i colossi mandano giornalisti e commentatori in giro a seguire gli eventi. O almeno: quando possono, cercano di risparmiarselo.

“Questa decisione – spiega il Times – implica che alcuni commentatori e presentatori della Bbc saranno basati in Inghilterra per la maggior parte del torneo. Itv e Bbc si stanno spartendo la copertura delle 104 partite del torneo: Itv trasmetterà 34 partite della fase a gironi, Bbc le altre 38. La Bbc trasmetterà la prima scelta delle partite degli ottavi di finale e dei sedicesimi, mentre Itv trasmetterà le prime due scelte dei quarti di finale. Entrambe le emittenti trasmetteranno la finale. L’aumento del numero di partite della Coppa del Mondo, da 64 a 104, e la dimensione delle tre nazioni ospitanti, hanno comportato un enorme aumento dei costi per le emittenti televisive per la copertura del torneo”.