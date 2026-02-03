Home » Mondiali 2026

Neanche la Bbc ha i soldi per coprire i Mondiali americani, li seguirà da Manchester per risparmiare

Il Times: sarà così almeno fino ai quarti di finale. Poi l'eventualità di prendere uno studio a New York dipenderà dai risultati di Inghilterra e Scozia

Bbc

People use the front entrance of the headquarters of the British Broadcasting Corporation (BBC) in London on April 28, 2023, on the day the BBC chairperson Richard Sharp resigned. Sharp announced his resignation on April 28, 2023 over involvement in securing a private credit line for up to £800,000 ($990,000) for the then-PM Boris Johnson from a Canadian businessman. Daniel LEAL / AFP

La Bbc, la gloriosa tv pubblica inglese, non andrà ai Mondiali. Ovvero: li seguirà dalla sua sede centrale a Salford, nella Greater Manchester, almeno fino ai quarti di finale. Poi – scrive il Times – l’eventualità di prendere uno studio a New York dipenderà dai risultati di Inghilterra e Scozia. Sarà Itv a coprire i Mondiali per la Gran Bretagna dal posto, da uno studio a New York, con il Ponte di Brooklyn e l’isola di Manhattan sullo sfondo. E’ una cartolina del presente massmediatico: nemmeno più i colossi mandano giornalisti e commentatori in giro a seguire gli eventi. O almeno: quando possono, cercano di risparmiarselo.

“Questa decisione – spiega il Times – implica che alcuni commentatori e presentatori della Bbc saranno basati in Inghilterra per la maggior parte del torneo. Itv e Bbc si stanno spartendo la copertura delle 104 partite del torneo: Itv trasmetterà 34 partite della fase a gironi, Bbc le altre 38. La Bbc trasmetterà la prima scelta delle partite degli ottavi di finale e dei sedicesimi, mentre Itv trasmetterà le prime due scelte dei quarti di finale. Entrambe le emittenti trasmetteranno la finale. L’aumento del numero di partite della Coppa del Mondo, da 64 a 104, e la dimensione delle tre nazioni ospitanti, hanno comportato un enorme aumento dei costi per le emittenti televisive per la copertura del torneo”.

Correlate