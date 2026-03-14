Maxi-protesta Inter sul gol del pari dell’Atalanta: una mano leggera su Dumfries che si tuffa in Bastoni style, Padre Chivu espulso

Rete di Krstovic ma le proteste sono per un presunto fallo di Dumfries. Onestamente il tocco è molto leggero. Padre Chivu su tutte le furie

Momenti di grande tensione a San Siro negli ultimi minuti di Inter-Atalanta. Al minuto 83, Nikola Krstovic ha firmato il gol del pari per l’Atalanta: Dumfries ha protestato per un presunto fallo di Sulemana al limite dell’area ma onestamente si è vista una mano piuttosto leggera: Dumfries si è buttato come se fosse una gara di tuffi. L’arbitro Gianluca Manganiello ha lasciato proseguire l’azione. Krstovic ha approfittato della ribattuta e ha infilato la rete, portando il punteggio sull’1-1.

Il gol, inizialmente sotto esame dal Var, è stato confermato, scatenando le proteste dei giocatori e dello staff dell’Inter. Tra le reazioni più clamorose quella di Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, che si è rivolto all’arbitro manifestando il proprio dissenso per la decisione.

Il risultato? Secondo giallo per Chivu e conseguente espulsione, con il tecnico costretto ad abbandonare l’area tecnica e seguire la fine della partita dalla tribuna. I tifosi e i giocatori nerazzurri hanno espresso il proprio malumore, soprattutto per il fallo contestato durante l’azione che ha portato al pareggio.

Un finale infuocato che ha segnato la partita, tra gol contestato, tensione in panchina e l’uscita anticipata di Padre Chivu: episodio destinato a far discuteree.