Effetto Bastoni sulla Serie A, ora gli arbitri si inventano simulazioni che non ci sono (Repubblica)

Repubblica lo definisce effetto Bastoni. E secondo noi ci ha preso in pieno. È la classica toppa peggiore del buco. Si passa da un eccesso all’altro. Adesso il nuovo ordine di Rocchi è punire i simulatori ed ecco che i mediocri arbitri avviano la caccia alle righe e vedono simulazioni anche laddove non ci sono. Tanto indietro non si torna. La topica su Bastoni, con l’aggravante dell’esultanza dell’antisportivo difensore dell’Inter, è già nella storia del calcio italiano. Nulla e nessuno gli toglierà il suo posto.

Scrive Repubblica:

Effetto Bastoni sulla serie A. Dopo il tuffo nel match con la Juventus del difensore dell’Inter, che ha provocato l’espulsione di Kalulu, l’arbitro Marinelli ha ammonito due giocatori del Cagliari per simulazioni che tali non erano nella sfida vinta 2-1 dal Como, ora quarto con la Roma. Al 20’ della ripresa ha punito con il cartellino giallo Palestra, caduto in area in un contrasto con Kempf e Moreno. Non era rigore (il difensore spagnolo ha toccato il pallone) ma neanche simulazione, come Palestra ha spiegato mostrando la parte posteriore del suo scarpino, scesa sotto il tallone per il colpo subìto nel contatto. Errore ancor più grave sei minuti dopo quando, al limite dell’area, Ramon ha nettamente sgambettato Sebastiano Esposito. L’arbitro lo ha ammonito dicendogli «ti sei buttato» e mimando il gesto del tuffo, lui ha reagito mettendosi le mani nei capelli. Beffa nella beffa: Esposito, diffidato, sarà squalificato per la partita di domenica a Pisa. Arrabbiato Pisacane, allenatore del Cagliari: «Non parlo mai di arbitri, forse sono troppo buono. Buono sì, ma qualcos’altro (ci siamo capiti….) no. Mi sono stufato».