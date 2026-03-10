La Premier si lamenta di arbitri e Var in Europa: “in Champions fischiano tutto, noi abbiamo abolito rigorini e fuorigioco d’unghia”

“Le 17 leggi del calcio dovrebbero significare che ogni partita è arbitrata allo stesso modo, scrive The Athletic. “Le stesse infrazioni portano alle stesse punizioni, indipendentemente da dove si gioca”. Certo certo, come no… Lo sanno anche loro che non è così. E infatti The Athletic continua: “Ci sono, tuttavia, marcate differenze nel modo in cui vengono arbitrate due delle competizioni più seguite al mondo. La Champions League torna stasera per la fase degli ottavi e, ancora una volta, non sarà proprio come la Premier League, con interventi più frequenti e più rigori”.

Insomma, dalla Premier si lamentano della non uniformità di giudizio. Un po’ come la Serie A che si lamenta che poi le nostre squadre quando vanno in Europa vengono arbitrate diversamente dal metro che usiamo in Italia. E’ un po’ la parabola del “siamo sempre il sud di qualcun altro”. In questi giorni – ennesimi – di polemiche arbitrali da noi, questo articolo è tutto sommato istruttivo.

The Athletic analizza il modo diverso in cui gli arbitri d’élite affrontano le due competizioni. Le statistiche parlano chiaro. In Champions League vengono comminati più del doppio dei rigori per infrazioni di pallamano rispetto alla Premier League. Il motivo? La nebulosa nozione di interpretazione”.

Tutto il mondo è paese, verrebbe da dire. La teoria è che gli arbitri nei campionati nazionali, inclusa la Premier League, non condividono lo stesso approccio della Uefa in Champions League. Agli arbitri vengono fornite istruzioni su cosa costituisce un fallo di mano e ci sono sottili differenze. L’interpretazione della Premier League è effettivamente modellata dalle sue parti interessate, con i club chiamati a fornire un feedback al PGMOL, l’organo arbitrale, ogni stagione. Negli ultimi anni è stato adottato un approccio più indulgente per limitare il numero di rigori”.

Hanno abolito i rigorini, da quelle parti. “La palla che colpisce una mano o un braccio non comporta automaticamente una penalità a meno che non sia ritenuta intenzionale. The Athletic scrive che in Champions non va così. “La visione della Uefa sui rigori per il fallo di mani è più allineata con gli approcci visti in Spagna e Italia e garantisce che, secondo Opta, questa stagione siano già stati concessi più rigori in Champions League (22) che in Premier League (19).

“Secondo i dati ottenuti da The Athletic, la Champions League ha una media di 0,45 chiamate Var a partita in questa stagione, mentre la Premier League ne ha solo 0,27. In Champions League c’è una revisione sul campo ogni 2,5 partite, mentre in Premier League se ne registra quasi una ogni sette partite”.

“Un’altra sottile differenza nell’uso del sistema Var in Premier League è la tolleranza di cinque centimetri concessa a un attaccante quando misura il fuorigioco utilizzando la tecnologia semiautomatica. La Champions League non ne tiene conto”.

“È un punto di vista antico quanto le competizioni europee; te la cavi di più nel calcio inglese. E resta una verità lapalissiana. La Premier League si considera una competizione più fisica, che consente un maggiore contatto tra i giocatori. La Champions League non ha la stessa clemenza, operando con una soglia diversa per i falli”.

“Le statistiche, anche se nettamente diverse, sottolineano questa differenza. Ancora una volta, prendendo i dati di Opta, in questa stagione ci sono stati una media di 21,7 falli subiti a partita in Premier League, contro una media di 22,3 in Champions League. Considerando che le interpretazioni della pallamano giocano chiaramente un ruolo, ci sono anche 0,4 rigori concessi in una partita di Champions League, contro 0,3 in Premier League”.