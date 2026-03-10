Il non rigore di Ricci è servito solo al mondo Inter a fare polemica politica. Il rigore non c’era (ovviamente)

L'obiettivo era provare a dimostrare che tutti subiscono torti arbitrali. "Ritenta, sarai più fortunato". Per Rocchi l'impatto è in dinamica, non aumenta il volume del corpo. Do you remember Dumfries a Napoli?

Durante il derby tra Milan e Inter, terminato 1-0 per i rossoneri, i nerazzurri hanno protestato per un tocco di palla col braccio da parte di Samuele Ricci. L’arbitro Doveri non ha concesso rigore e dai vertici arbitrali hanno ritenuto giusta la decisione del direttore di gara. LO sapevamo anche gli interisti, solo che il mondo Inter ne ha approfittato per provare a dimostrare che tutti subiscono torti arbitrali. “Ritenta, sarai più fortunato”.

Oggi, inoltre, dalle 15 sarà disponibile su Dazn Open Var, per chiarire gli episodi più controversi della giornata di Serie A.

La Gazzetta dello Sport scrive:

Nessun grado di punibilità: ha fatto bene Daniele Doveri a non concedere il calcio di rigore per il tocco di braccio di Ricci al tramonto del derby. I vertici arbitrali promuovono quindi l’arbitro di Milan-Inter. Ricci intercetta sì il pallone col braccio ma l’impatto arriva in dinamica, senza aumentare il volume del corpo, e soprattutto l’atto del ritrarre il braccio smorza la punibilità.

Aggiungiamo noi del Napolista: Per la serie: Do you remember Dumfries a Napoli?

Prosegue la Gazzetta:

Intanto, il presidente della Lega calcio Serie A Ezio Simonelli dice: “Il Var non è infallibile, ma deve sbagliare il meno possibile”. Episodio molto al limite a Genova: Gasperini si è lamentato molto sul tocco di braccio (destro, post- rimbalzo sul fianco) di Malinovskyi. Secondo le direttive, il gesto è più da rigore che non, episodio non visto dall’arbitro in campo ma che necessitava del richiamo al Var quantomeno per decidere. Qualche sbavatura per Sozza in Lecce-Cremonese (ma il tocco su Sanabria è troppo lieve per un rigore) mentre Federico La Penna – dopo due gare di Serie B – probabilmente tornerà ad arbitrare una gara in A.