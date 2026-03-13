Italiano: “L’arbitro è stato troppo permissivo nei confronti di N’Dicka. È tedesco (l’arbitro), magari è abituato a dirigere così”

Polemico in conferenza dopo Bologna-Roma: "Il gol della Roma? Freuler era in anticipo e Malen lo tocca. Non so valutare l'intensità, ma il fischio poteva starci"

L’euroderby di Europa League tra Bologna e Roma è terminato con il punteggio di 1-1: al tiro a giro di Bernardeschi, arrivato al 50’, ha risposto il gol di Pellegrini al 71’, che ha capitalizzato un’azione piuttosto controversa. Nell’episodio, Malen ha toccato Freuler nel tentativo di passare il pallone, poi finito in rete. Per l’arbitro l’intensità del contatto non era tale da annullare il gol. Vincenzo Italiano, ovviamente, non è stato per niente d’accordo. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

Le parole di Italiano

“L’arbitro è stato troppo permissivo nei confronti di N’Dicka, che spingeva, bloccava le braccia e tirava la maglia di Castro.

Il gol? Freuler era in anticipo sulla palla. Non so quale sia stata l’intensità del tocco di Malen, ma il fischio ci poteva stare. L’arbitro era tedesco, magari è abituato a dirigere così.”