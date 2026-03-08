La tanto immotivatamente celebrata Roma di Gasperini perde anche col Genoa di De Rossi (ora la Champions è a rischio)

Inspiegabile il coro di elogi per un allenatore che ha perso nove partite in campionato e aveva ereditato un gioiello da Ranieri. Ma Gasp è intoccabile, in Italia funziona così. Giallorossi quarti a pari merito col Como, a -5 dal Napoli

La Roma cade a Marassi: è 2 a 1 per il Genoa. Decisivi i gol di Messias e Vitinha. Giallorossi fermi a 51 punti a -5 dal Napoli. Nona sconfitta in campionato per il tanto decantato Gasperini e domenica ci sarà il match contro il Como. Gasp e i suoi hanno buttato via la vittoria a Napoli e soprattutto quella in casa contro la Juventus: vincevano 3-1 e si sono fatti rimontare 3-3. Il tecnico piemontese aveva ereditato un gioiello da Claudio Ranieri (la squadra che lo scorso aveva totalizzato più punti nel girone di ritorno) e ora è quarto a pari merito col Como, con la Juventus a un punto. Ma viene trattato come se fosse un messia del football, come se avesse salvato la Roma da chissà quali bassifondi.

Genoa-Roma: report del match

Il primo tempo, nonostante sia stato giocato a buoni ritmi, non ha presentato grandi occasioni da gol: da segnalare solo il tiro in spaccata di Ekuban su cross di Messias, che termina a lato proprio alla fine della frazione di gioco.

Il punteggio si sblocca al 52′: fallo di Pellegrini su Ellertson e rigore per il Grifone. Freddo Messiasche trasforma e porta in vantaggio i padroni di casa. La Roma risponde tre minuti dopo con Ndicka: sugli sviluppi di un corner un vero e proprio flipper porta la palla sulla testa del difensore giallorosso, che spinge in rete.

Il gol decisivo arriva all’80′, firmato da Vitinha, entrato poco prima: cross di Masini e il portoghese non deve far altro che depositare il pallone in rete a porta vuota.