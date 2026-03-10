Infortunio Vergara: lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro
La nota ufficiale del Napoli: "Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo"
Il Napoli ha comunicato ufficialmente l’entità dell’infortunio di Antonio Vergara, uscito al termine del primo tempo del match contro il Torino.
Infortunio Vergara, ecco il responso degli esami
Si legge sul sito del Napoli:
Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.