De Bruyne e Lukaku, contro il Torino i primi sei minuti insieme (Repubblica)

La loro storia in maglia azzurra è rimasta un’incompiuta. Romelu si è fatto male addirittura in agosto e Kdb contro l'Inter. La speranza è che in questo finale si rivedranno di più

De Bruyne e Lukaku, contro il Torino i primi sei minuti insieme

De Bruyne e Lukaku: doveva essere la coppia dei sogni ed è diventata la coppia dei rimpianti. Contro il Torino hanno giocato per la prima volta sei minuti insieme con la maglia del Napoli. Ne Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

La coppia dei sogni si è appena ricomposta e gli inediti 6’ contro il Torino hanno un sapore consolatorio: meglio tardi che mai. (…) La loro storia in maglia azzurra è rimasta un’incompiuta. Il bomber si è fatto male addirittura il 14 agosto, durante il test contro i greci dell’Olympiakos, a Castel di Sangro. Una fitta alla coscia e sei mesi in infermeria, complice la scelta di non passare dalla sala operatoria. KDB ha avuto viceversa almeno la possibilità di mettere in mostra qualche sprazzo del suo talento, prima di farsi male a sua volta il 25 ottobre (realizzando il rigore al Maradona contro l’Inter) e di scomparire malinconicamente dai radar, per colpa di un altro gravissimo infortunio muscolare. Il centrocampista a differenza del suo amico e collega ha però deciso di operarsi e ha impiegato un po’ meno tempo – 4 mesi e mezzo – per tornare a disposizione di Conte.

Ma intanto la stagione del Napoli è scivolata via e i 6’ contro il Torino sono serviti solo ai 50 mila del Maradona per vedere finalmente insieme Lukaku e De Bruyne, con la speranza che la piacevole novità possa avere un seguito nelle ultime dieci giornate del campionato.