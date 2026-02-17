Le minacce di morte a La Penna: “sappiamo dove abiti”. La Procura indaga

Le minacce di morte a La Penna, la Procura indaga

Federico La Penna, nella vita avvocato, arbitro di Inter-Juventus, protagonista di un errore arbitrale che passerà alla storia del calcio italiano, è stato minacciato di morte. Lui e la sua famiglia. E ha denunciato tutto alla polizia postale. Tra le minacce anche “sappiamo dove abiti” e infatti la polizia gli ha consigliato di non uscire di casa.

Scrive il Corriere della Sera:

«Sei morto». «Ti ammazziamo». «Sappiamo dove abiti». Come Alessandro Bastoni, costretto a chiudere i social dopo la nottataccia di Inter-Juventus, anche l’arbitro Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte sul web. Indirizzate perfino alla sua famiglia: la moglie, le due figlie piccole. Commenti, messaggi. Centinaia di post su diverse pagine social in cui il direttore di gara viene appellato come «vergognoso» e «corrotto». Oltre a minacce tremende come «Ti accoltello per strada». Lui, che nella vita fa anche l’avvocato, ha raccolto tutto e presentato denuncia alla Polizia postale che ha avviato accertamenti per stabilire responsabilità e risalire a chi ha digitato quelle frasi sulla tastiera. La Procura di Roma, città nella quale è nato e vive, aprirà un fascicolo di indagine. All’arbitro 42enne e ai suoi familiari è stato consigliato di restare a casa in questi giorni, di non uscire: troppo pericoloso. Qualcosa di molto simile avvenne a Orsato dopo il derby d’italia del 2018, quello del famoso fallo di Pjanic. Anche se situazioni di questo genere, confessano gli stessi arbitri, avvengono purtroppo molto più spesso di quanto si viene a sapere.

