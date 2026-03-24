Il Napoli ha Hojlund il centravanti sognato dal Milan

Fu una dimostrazione di potenza l’acquisto di Hojlund. Il Milan lo sta affannosamente inseguendo sul mercato, il Napoli si comportò come quegli uomini d’affari che hanno tanto soldi: si sedette al tavolo, apri il portafogli, estrasse le banconote e cominciò a contare. Poche ore dopo, Hojlund era a Mergellina con la maglia del Napoli, già adottato dalla città. Potenza della forza di bilancio, altro che costo del lavoro allargato. E adesso, quando mancano due settimane allo scontro diretto per il secondo posto proprio tra Napoli e Milan, la Gazzetta scrive dell’importanza del danese per la formazione di Conte, ricorda come e quanto si sia integrato bene negli ingranaggi degli azzurri. Hojlund ha mostrato versatilità e capacitò di adattamento e apprendimento.

Ne scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

La sensazione è che il Napoli ci creda. Non a vincere lo scudetto, per carità. Anche perché il destino è nelle mani dell’Inter. Però il secondo posto è lì. Alla portata dei campioni d’Italia. E la possibilità del sorpasso arriva subito dopo la sosta, con la sfida di Pasquetta contro il Milan. Insomma, la condizione ideale per mettere la freccia e provare a staccare i rossoneri. Il resto si vedrà, strada facendo.

Il Napoli intanto ha un centravanti vero, quello che il Milan ha cercato invano per tutta l’estate e un po’ anche a gennaio, e che è rimasto il vero cruccio della stagione del Diavolo. Anche perché Rasmus Hojlund (qui il suo attacco a Yerry Mina) era stato trattato e corteggiato, forse anche convinto dalla dirigenza rossonera. Che a Ferragosto pensava di aver sistemato la propria rosa, prima di accorgersi del sorpasso in volata del Napoli.

Già, perché dopo il grave infortunio accusato da Lukaku nell’ultima amichevole estiva, Manna e Conte hanno subito virato con forza su Hojlund. Che non ha avuto bisogno di essere convinto, vista l’offerta azzurra: ruolo centrale per il presente e per il futuro, possibilità di giocare la Champions da protagonista e con lo scudetto sul petto. E un ingaggio da top player, che non guasta mai. La risposta di Rasmus è stata eccezionale: in pochi mesi con Conte, il danese è diventato una specie di Lukaku 2.0.