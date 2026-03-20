A Hojlund mancano solo 2 gol per eguagliare il suo record di 16 gol stagionali

Il Corsport: "10 gol in Serie A, 3 in Champions e uno in Supercoppa, nella semifinale contro il Milan. Con due gol eguaglierebbe i 16 messi a segno a Manchester nella stagione 23/24". Che oggi sia la partita buona?

Rasmus Hojlund è indubbiamente il colpo più azzeccato di questa stagione, e i suoi numeri lo confermano: ha messo a segno ben 14 gol in stagione. Con altre due marcature eguaglierebbe il suo record stagionale. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Hojlund, ne mancano solo 2

Si legge sul Corsport:

Un paio di passi ancora e Hojlund eguaglierà se stesso. E con un terzo, beh, sarà grande festa e una nuova era. Mai così tanto in carriera, mai così in costante evoluzione. Calma e attenzione, comunque, c’è ancora un po’ da lavorare, segnare e vincere prima di brindare.

Hojlund grandi numeri: 10 gol in Serie A, il suo massimo in Italia e seconda volta in doppia cifra nei cinque campionati top d’Europa, dopo la prima di due anni fa sulla riva Red di Manchester; 3 in Champions; uno in Supercoppa, nella semifinale contro il Milan.

Uno stakanovista

Sarà la sua trentunesima partita consecutiva con il Napoli dal 28 ottobre a Lecce – la trentaduesima contando anche la Danimarca –, e la ventinovesima da titolare (trenta con la nazionale). L’ultima volta che ha inizialmente riposato? Proprio in Coppa Italia contro il Cagliari, il 3 dicembre, ben oltre tre mesi fa: partì in panchina e poi entrò al 68° minuto.