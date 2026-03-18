Hojlund ha completato il processo di “lukakizzazione” diventando un Cyborg, metà uomo e metà macchina

Gazzetta: il Napoli lo considera il centravanti del futuro del club. Conte è riuscito a trasformarlo in pochi mesi, ha imparato a lavorare spalle alla porta oltre che nell'attacco alla profondità.

Rasmus Hojlund è diventato uno dei pilastri del Napoli, nonostante fosse arrivato nel mercato estivo come “vice di Lukaku”. E il club ora lo considera il centravanti del futuro.

Scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport:

Al di là di quello che dirà la classifica a fine campionato, Rasmus Hojlund sarà il centravanti del futuro del Napoli. L’uomo attorno a cui costruire la squadra che verrà. Il fattore Champions renderà obbligatorio il pagamento di 44 milioni per l’acquisto definitivo. Ma Napoli hanno deciso diversi mesi fa di riscattare Rasmus, di sfruttare l’opzione a proprio favore. Dal 28 ottobre, non ha più saltato una gara. Rasmus è un Cyborg, metà uomo, metà macchina. Arriva ovunque, sia su passaggi indirizzati, sia su lanci lunghi ad alleggerire la pressione. Conte ha trasformato in pochi mesi il danese. Era un centravanti da area di rigore, da attacco alla profondità. Adesso ha imparato a lavorare spalle alla porta, il processo di “lukakizzazione” è stato completato.