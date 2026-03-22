Hojlund attacca Yerry Mina: “Questo ragazzo non gioca a calcio e gli arbitri continuano a permetterlo”
Il commento del danese sotto un post di CalcioNapoli24, in cui veniva evidenziato come Mina avesse strizzato il petto del danese. Ancora Rasmus: "Non è la prima partita in cui lo fa questa stagione" .
Fortunatamente è stato capace di non cadere nella solita provocazione di Mina, ma non per questo Hojlund ha deciso di restare in silenzio: il suo commento sotto un post Instagram di CalcioNapoli24 è presto diventato virale. I dettagli.
Il commento di Hojlund su Yerry Mina
Il post Instagram sottolineava come Yerry Mina avesse strizzato il petto del danese al minuto 78 del match contro il Cagliari. Nei commenti, Hojlund piccato:
“Questo ragazzo non gioca a calcio. Gli arbitri continuano a permetterlo… non è la prima partita di questa stagione.”
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Con Durosinmi del Pisa ci era riuscito a scatenare una reazione e a farlo espellere; l’altro ieri, no.