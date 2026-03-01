Flavio Cobolli trionfa ad Acapulco e sarà numero 15: “Da bambino sognavo questo momento” (Ansa)

Alla premiazione: "È stata una grande partita oggi, penso che sia stata la migliore del torneo per me. Non avevo mai vinto contro Frances prima d’oggi, quindi sono davvero felice”.

Flavio Cobolli non si ferma più. Il 23nne romano vince il torneo Atp 500 di Acapulco e continua a scalare la classifica mondiale che vede ben tre italiani nelle prime 20 posizioni e Luciano Darderi sull’uscio grazie al suo 21esimo posto nel ranking.

Scrive Ansa:

“Sul cemento dell’Arena Gnp, in un clima di festa con il tifo locale a favore dell’azzurro, questo tennista strappato al calcio si è imposto per 7-6(4) 6-4 sullo statunitense Frances Tiafoe, (n.28 Atp) in due ore e 9 minuti di partita. Una partita combattuta ma portata a termine con autorità da Cobolli, ormai abituato a gestire questo genere di impegni. Per l’italiano è il terzo titolo in carriera dopo quelli conquistati lo scorso anno all’Atp 250 di Budapest e all’Atp 500 di Amburgo su quattro finali disputate: ha perso soltanto l’Atp 500 di Washington nel 2024. Entrato con il ranking numero 20, Cobolli dalla prossima settimana sarà numero 15, il suo best ranking”.

Le parole di Flavio Cobolli

Queste sono state le sue parole alla premiazione:

“Da bambino sognavo questo momento. Questo tipo di torneo, giocare sul campo centrale con il pubblico che fa il tifo per me. Sono molto orgoglioso, non solo per me, ma anche per le persone che lavorano per me: mio padre, la mia famiglia, il resto del mio team. Mi hanno aiutato molto”.

Sombrero messicano sulla testa e fuochi d’artificio alle sue spalle, secondo le indicazioni degli organizzatori del torneo al momento di alzare il trofeo, Cobolli non ha nascosto l’emozione:

“Penso di meritarmelo per come lavoro fuori dal campo. Dopo le sconfitte, mi alleno di nuovo sul campo e voglio solo dire che sono molto orgoglioso di me stesso. È stata una grande partita oggi, penso che sia stata la migliore del torneo per me. Non avevo mai vinto contro Frances prima d’oggi, quindi sono davvero felice”.